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Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

AA AA
13.05.2024 14:32
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 47 ACS 009 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir (75) ve Sevim Belhan'a (69) çarptı.

Çift, çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anına dair güvenlik kamerası kayıtlarında, yaşlı çiftin aracın çarpmasıyla savrulduğu görüntüler yer alıyor.

Aynı yaya geçidinde 1 Nisan'da da kaza olmuş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yaya geçidi

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