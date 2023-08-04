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Bursa’da yol verme kavgası: 2 yaralı

04.08.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol verme yüzünden çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa’da yol verme kavgası: 2 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak’ta meydana geldi. Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y. (27) yönetimindeki 16 ATZ 689 plakalı motosiklet, Ersin A. (46) yönetimindeki 16 AVE 142 plakalı otomobili solladı. Bu sırada iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Öfkelenen Ersin A., aracıyla kuryeyi takip etmeye başladı. Ersin A., iddiaya göre aracını motosikletin önüne kırarak durdurdu.

Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), kuryeyi darp etmeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye saldırırken araya giren Nazım Güven Ö. adlı (23) genci göğsünden yaraladı. Bıçaklanan gencin yakınları sürücü ve oğlunu yakalamaya çalışırken aracına binen Ersin A., elindeki tabancayla havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Ersin A. ve oğlu karakola giderek teslim oldu. Suç aletleri tabanca ve bıçağa el konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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