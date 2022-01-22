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Bursa'da yolcu minibüsü tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

22.01.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yolcu minibüsü tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çetin Özkan'ın kullandığı 16 M 1051 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi BUTTİM Kavşağı yakınında aynı istikamette seyreden Sercan Işık yönetimindeki 34 GF 1133 plakalı tır'a ardından Yücel Yüksel idaresindeki 07 CBF 22 plakalı otomobile çarptı.

Minibüs sürücüsü Özkan araçta sıkışırken yolculardan Selim Din, Sedalet Küçüknizam ve Sadık Kurtuluş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Yalova Yolu Caddesi'nde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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