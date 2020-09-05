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Bursa'da yoldan çıkıp zeytinliğe giren aracın sürücüsü öldü

BURSA HABERLERİ  | 05.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bursa'da yoldan çıkıp zeytinliğe giren aracın sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkıp zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İznik istikametinden Orhangazi'ye seyreden Ersin Aktürk (40) idaresindeki 77 BT 024 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağı civarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren ve yaklaşık 80 metre zeytin ağaçlarını devirerek ilerleyen otomobil, en son bir ağaca çarpıp durdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktürk'ün cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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