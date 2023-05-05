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Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı

05.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, minibüsün çarpması sonrası yaralandı.Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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