Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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