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Bursa'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

16.09.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, parkın surlarından aşağıya düşen bir kişi ağır yaralandı.

Saadettin Akman, Kuruçeşme Mahallesi 2. Bayır Sokak'ta bulunan Haşim İşcan BİSAŞ Parkı'nın etrafını saran surlardan aşağıya düştü.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Akman'ı düştüğü ağaçlık ve metruk binalar arasından sedye ile zorlukla çıkardı.

Vücudunda kırıklar olan Akman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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