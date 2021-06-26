Bursa'da zabıta ekipleri esnafın sahili işgal eden malzemelerini kaldırdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandını seyyar satıcıların ve bazı esnafın işgal ettiği yönündeki şikayetler üzerine çalışma yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Bursa Büyükşehir ve Mudanya belediyelerine bağlı zabıta ekipleri iki gün boyunca işgalin sona erdirilmesi için anonslarda uyarıda bulundu.

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine ekipler, halkın ortak kullanım alanı olan sahil bandına fazladan konulan dolap, şezlong, masa, sandalye gibi malzemeleri topladı.

İşgale yol açan sandalyelerin kaldırılmasına tepki gösteren bir esnaf, Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru Muhammet Şakir Türkmen'i darbetti. Hastanede darp raporu verilen memurun şikayetçi olması üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar, sahil bandını fazla eşyalardan temizleyen ekiplere teşekkür etti.

