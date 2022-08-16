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Bursa'da zifte bulanan iki kedi yavrusunu belediye ekipleri kurtardı

16.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da zifte bulanan iki kedi yavrusunu belediye ekipleri kurtardı

Bursa'da, zifte bulanmış iki kedi yavrusu, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde zifte bulanmış iki kediyi görenler, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi.

Mahalleye giden ekipler, tamamen zifte bulanmış iki yavruyu alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

Veteriner hekim ve teknikerler tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kedilerin tüylerine bulaşan zift temizlendi. İç ve dış parazit uygulaması yapılan kediler için ilaç tedavisi de uygulandı.

Bu hayvanlar, tamamen iyileşip sağlıklarına kavuşana kadar barınaktaki diğer yavru kedilerin arasında tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Müşerref Günhan, kedilerin barınağa getirildiğinde çok kötü durumda olduklarını belirtti.

Onların zarar görmemeleri için çok hassas davrandıklarını aktaran Günhan, "Şu an iki kedimiz de gayet sağlıklı durumda. Tamamen sağlıklarına kavuşana kadar barınağımızda misafir edeceğiz. Daha sonra ise doğal ortamlarına bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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kedi osmangazi belediyesi zift

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