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Bursa'daki bazı sokaklara depremlerden etkilenen 11 ilçenin isimleri verildi

09.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerden 11'inin isimlerinin, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bazı sokaklara verildiği bildirildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya, Reyhanlı ve Samandağ, Gaziantep'in Nurdağı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Ekinözü ve Göksun, Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir, Diyarbakır'ın Bağlar ile Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinin isimlerinin Osmangazi'ye bağlı farklı mahallelerdeki isimsiz sokaklara verilmesi kararlaştırıldı.

Deprem sonrası bölgeye yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Dündar, yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen yıkıcı depremin yaşandığı 6 Şubat sabahında Osmangazi Belediyesinin arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini hatırlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra diğer gönüllü personelin de deprem bölgesinde büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"İhtiyaca göre yardım tırlarını bölgeye gönderdik. Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar 440 kişilik personel ve 109 araçla deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdik. Gaziantep İslahiye'de 100 konteynerden oluşan 'Osmangazi Mahallesi' kurma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Deprem bölgesinde halen aşevlerimiz, temizlik, ilaçlama, sulama ve hasar tespit ekibimizle hizmet veriyoruz. Ekiplerimiz, depremin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. Osmangazi Belediyesinin hizmet verdiği bütün bölgelerden gerek vatandaşlarımız ve gerek kurum yetkililerinden sürekli teşekkür mesajları alıyoruz. Deprem bölgesinde görev yapan bütün ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz devlet ve millet dayanışması ile yaşadığımız sıkıntıları atlatacağız."

İslahiye'deki konteyner ev montajlarının devam ettiğini ve depremzedeleri bir an önce buralara yerleştirmek için gayret ettiklerini belirten Dündar, ayrıca Bursa'ya yerleşen afetzedelerin kıyafet, erzak ve psikolojik destek başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi sokak ilçe

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