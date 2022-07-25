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Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun kuzeni de koruma altına alındı

25.07.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun kuzeni de koruma altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evde bulunan çocuğun, 16 yaşındaki teyze kızı da koruma altına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, teyzesi Kamuran Pınar A'nın çöple doldurduğu evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'nın ardından, kadının 16 yaşındaki kızı E.Z.A. ile ilgili de çalışma başlatıldı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, E.Z.A'yı koruma altına aldı.

9 yaşındaki Cem M.A, annesinin yaşadığı kente gönderilerek Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti.

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