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Bursa'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

08.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanların, "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinde saklanarak örgütsel faaliyetlere devam ettikleri, aralarında görevlerinden ihraç edilmiş Anayasa Mahkemesinde raportörlük yapmış hakim, istihbaratta polis, Merkez Bankası çalışanı şef, subay, öğretim görevlisi, öğretmen ile Türkmenistan uyruklu bir kişinin olduğu belirlendi. Bu kişilerden bazılarının, yurt dışında bulunan örgüt üyeleriyle iletişim halinde oldukları tespit edildi.

Saklandıkları evleri üçüncü kişiler adına kiraladıkları ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenilen zanlılardan A.U, E.G, N.H, M.S.A, M.M, A.A. ve M.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 7 Aralık'ta polisin düzenlediği operasyonda 11 adrese eş zamanlı baskınlar yapılmış, 5'i ByLock kullanıcısı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon

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