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Bursa'daki imam hatip lisesinde geleneksel ve modern sanatlar bir arada öğretiliyor

24.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesine yetenek sınavıyla kabul edilen öğrenciler hem hat, tezhip, ebru hem de desen, görsel sanatlar ve temel sanat eğitimi alıyor - Okul müdürü Ertuğrul Şengül: - "Hedefimiz, sadece ezberci anlayışla yetişmiş öğrenciler değil, eşya ve olaylar arasındaki irtibatı kurabilen ve bunları kuram haline dönüştürebilen kaliteli öğrenciler, sanatçılar, zanaatçılar yetiştirmek"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anadolu İmam Hatip Lisesine yetenek sınavıyla alınan öğrenciler, geleneksel sanatlarla modern sanatları bir arada öğreniyor.

Osmangazi ilçesindeki okul, 2020 yılında "geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar proje lisesi" olarak hizmet vermeye başladı.

Ebru, tezhip, hat, kaligrafi ve minyatür sanatlarının yanı sıra grafik, desen gibi çağdaş sanatların da öğretildiği okula her yıl 30 öğrenci sınavla kabul ediliyor.

Öğrenciler, geleceğin sanatçıları olarak yetişirken, yabancı dil, fizik, kimya, biyoloji ve fen bilimleri laboratuvarlarında eğitimlerini sürdürüyor.

Okul müdürü Ertuğrul Şengül, AA muhabirine, lisenin gerek fiziki gerekse diğer imkanlarıyla iyi bir ortam sunduğunu söyledi.

Lisenin açılmasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın büyük katkıları olduğunu dile getiren Şengül, Bursa'nın tarihi yerlerinden olan Irgandı Köprüsü üzerindeki sanatçılarla öğrencileri buluşturduklarını belirtti.

Yetenek sınavıyla aldıkları öğrencilerin başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden Şengül, "Bundan sonraki öğrencilerimizi, diğer okullarda yapacağımız tanıtımlarla, daha fazla başvuru arasından daha fazla kabiliyetli olanları seçeceğiz. Hedefimiz, sadece ezberci anlayışla yetişmiş öğrenciler değil, eşya ve olaylar arasındaki irtibatı kurabilen ve bunları kuram haline dönüştürebilen kaliteli öğrenciler, sanatçılar, zanaatçılar yetiştirmek." diye konuştu.

Şengül hem imam hatip meslek derslerine hem de fen derslerine eksiklik olmadan devam ettiklerini aktardı.

- "Sanatla çocukların bakış açısını geliştirmeye çalışıyoruz"

Görsel sanatlar öğretmeni Kübra Baş ise iyi yetişen öğrencilerini, vizyonlu okullara hazırladıklarını ifade etti.

Ayrıca, unutulmaya yüz tutan sanatları yaşattıklarını bildiren Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Çağdaş sanatlarda desen, görsel sanatlar, temel sanat eğitimi gibi dersleri veriyoruz. Öğrenciler bunlarla beraber üniversiteye hazırlanıyorlar. Desen derslerinde biz obje çiziminden başlıyoruz, daha sonra kara kalem ve sonra da kuru kalem. Ebruda temelden başlıyoruz, hüsnühatta aynı şekilde harflerle başlıyoruz. Öğrencilerimizin burada yeteneklerinin açığa çıkmasını sağlıyoruz. Sanatla çocukların bakış açısını geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar sanatla beraber çok iyi yerlere gelebilirler. İleride hangi bölümü okurlarsa okusunlar sanatın insan üstünde çok büyük etkisi vardır."

- Öğrenciler aldıkları eğitimden memnun

Öğrencilerden Havva Mert, çocukluğundan beri çizime karşı yatkınlığının olduğunu, okulu öğrenince burayı tercih ettiğini belirtti.

Ebru ve hat sanatına da ilgi duyduğunu anlatan Mert, "Hattatlık tarihi çok eskiye dayanıyor ve bunun tükenmesini istemiyorum, hat sanatında ilerlemeyi düşünüyorum." dedi.

Ayşe Erva Çıtak da okulun kendisine çok şey kattığını dile getirerek, öğretmenlerinin gelişimlerinde katkısı olduğunu kaydetti.

Hilal Demirci ise sanat alanında ilerlemek istediğini ve resim öğretmenliğini hedeflediğine değindi.

Zehra Şimşek moda tasarımcısı olmayı düşündüğünü, okulda aldığı eğitimlerin bu konuda kendisine çok faydasının olduğunu ve kara kalem konusunda da gelişmek istediğini dile getirdi.

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