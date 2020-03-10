Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki şap karantinasının sona erdiği bildirildi.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir besi çiftliğinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatılmış, hayvan pazarı da geçici olarak kapatılmıştı. İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci’den alınan bilgiye göre, 10 kilometrekarelik karantina bölgesindeki hayvanların aşılanacağı ve karantinanın 21 gün süreceği belirtilmişti. Bugün yapılan resmî açıklamada, bölgedeki çalışmaların sona erdiği ve karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Karantinanın kalkmasıyla birlikte ilçe genelinde herhangi bir tehlike bulunmazken, hayvan pazarı da açıldı.

