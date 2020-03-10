YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

BURSA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki şap karantinasının sona erdiği bildirildi.Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir besi çiftliğinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatılmış, hayvan pazarı da geçici olarak kapatılmıştı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki şap karantinasının sona erdiği bildirildi.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir besi çiftliğinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatılmış, hayvan pazarı da geçici olarak kapatılmıştı. İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci’den alınan bilgiye göre, 10 kilometrekarelik karantina bölgesindeki hayvanların aşılanacağı ve karantinanın 21 gün süreceği belirtilmişti. Bugün yapılan resmî açıklamada, bölgedeki çalışmaların sona erdiği ve karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Karantinanın kalkmasıyla birlikte ilçe genelinde herhangi bir tehlike bulunmazken, hayvan pazarı da açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Bursa Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:19
İkindi
16:35
Akşam
19:12
Yatsı
20:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Betül Şifa Eczanesi
Yildirim
Cihan Eczanesi
Osmangazi
Dikkaldırım Eczanesi
Osmangazi
Filiz Eczanesi
Yildirim
Kampüs Eczanesi
Nilufer
İhsaniye Çiğdem Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.