Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerden Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden dört gençten biri olan Göktaş (22) için Ereğli Kepez Tepe Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşı döktü.

Yedi Hilal Derneğinde teknoloji takımları sorumluluğunu yürüten, takımıyla ürettiği İHA ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler alan Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi ve Genç İHH gönüllüsü Göktaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

- "Bizi hep mutlu etti, sevindirdi"

Baba Kerem Göktaş, cenazede yaptığı konuşmada, böyle bir günde acıyı ifade etmenin çok zor olduğunu belirtti.

Gözyaşını, acısını dindiremediğini dile getiren Göktaş, "Adını 'Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun' diye Yusuf koyduk. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için çalıştı, çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun." dedi.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız da acılarının büyük olduğunu, Yusuf'un çok güzel bir genç olduğuna, memleket, vatan ve millet için gecesini gündüzüne kattığına, bütün ideallerini, hayallerini bununla süslediğine şahitlik ettiklerini dile getirdi.

