Bursa'daki sazlık yangını söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gece saatlerinde geniş bir alanda etkili olan sazlık yangını, söndürüldü.

Uluabat Gölü'nün kıyısında bulunan Ormankadı mevkisindeki sazlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sabah saatlerine kadar sürdü.

Bölgeye sevk edilen, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları da tamamlanan yangın söndürüldü.

Gece saatlerinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki sazlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

