YURTHABER
  4. Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

BURSA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

Bursa'da bir market çalışanının tabancayla gasbedilme anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Çırpan Mahallesi'ndeki marketin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerine girişi yer alıyor.

Kayıtlarda, boyunlukla yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin market çalışanından para ve cep telefonu gasbettikten sonra koşarak iş yerinden çıkması bulunuyor.

Öte yandan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dün gece Çırpan Mahallesi'ndeki bir markete giren şüpheli, elindeki tabancayı market çalışanı M.A.A'ya göstererek kasadaki paraları istemiş, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı ve çalışanın cep telefonunu gasbederek kaçmış, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Raif ile Letâfet Mudanya’da seyirciyle buluştuRaif ile Letâfet Mudanya’da seyirciyle buluştu
Nilüfer’de ‘Küçük Şeyler’e büyük ilgiNilüfer’de ‘Küçük Şeyler’e büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gasp Güvenlik Kamerası Market

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:17
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Başakcan Eczanesi
Yildirim
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Öykü Eczanesi
Nilufer
Seherkent Eczanesi
Osmangazi
Şule Eczanesi
Yildirim
Tokoğlu Eczanesi
Osmangazi
Yeni Bağlar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Yenişehir’de İlk Ortopedik Ameliyat Gerçekleşti

Yenişehir’de İlk Ortopedik Ameliyat Gerçekleşti

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.