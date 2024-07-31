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Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA AA
31.07.2024 09:17
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Haluk Acer (54) idaresindeki 06 MOA 98 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette giden Mustafa T. yönetimindeki 16 BDB 535 plakalı otomobil de bariyerlere çarparak savrulan 06 MOA 98 plakalı araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Haluk Acer araçtan yola savruldu. Aynı istikamette seyreden Emre G'nin (27) kullandığı 16 AGS 013 plakalı otomobilin üzerinden geçtiği Acer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa T. ile araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1) ve Bülent Ç. (61) ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücüler Mustafa T. ile Emre G. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa Karacabey

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