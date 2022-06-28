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Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti

28.06.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde anneannesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da Burak U'nun (28) kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobilin Mudanya-Bursa kara yolunda çarpması sonucu anneanne Fikriye Yeğit'in (56) öldüğü kazada yaralanan Zeynep Mira Güler (6), Bursa Şehir Hastanesinde 2 gündür yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada gözaltına alınan sürücü Burak U'nun çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Bursa-Mudanya kara yolunda 26 Haziran'da Burak U, idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit ve torunu Zeynep Mira Güler'e çarpmıştı. Fikriye Yeğit hayatını kaybederken ağır yaralanan torunu Güler ise kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesinden Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

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trafik kazası Bursa

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