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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

26.02.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı K.A. ve B.G'yi takibe aldı.

Bu kişilerin adreslerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanılan bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. ve B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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