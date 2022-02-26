Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı K.A. ve B.G'yi takibe aldı.
Bu kişilerin adreslerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanılan bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A. ve B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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