Bursa’dan 3 okul hibe desteği alacak

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı" proje başvuruları sonuçlandı. Hibe desteği almaya hak kazanan 41 proje arasında Bursa 3 okulla yer aldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı" kapsamında sunulan proje başvuru kabulleri sonuçlandı. Proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanan ERDEM Destek 2020 Programı okullardan yoğun ilgi gördü.

Destek Programına yapılan 690 proje başvurusu arasından uygunluk kriterlerini taşıyan 657 proje başvurusu içerik değerlendirmesine alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 41 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. ERDEM Destek 2020 Programı kapsamında 959 bin 631 TL hibe destek verilecek.

Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 41 proje arasında Bursa’dan 3 okul yer aldı. Bursa’da İznik Anadolu Lisesi “e-Gayret”; Osmangazi Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi “Anlayarak Hızlı Okuma ve Zaman Yönetimi” ve Osmangazi Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Başarı Grupları Akran Yardımı ile Eğitim” Projeleri ile hibe destek almaya hak kazandı.

