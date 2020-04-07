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Bursa’dan Ağrı’ya hibe 2 araç

BURSA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:43 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağrı’ya damperli kamyon ile yol süpürme aracı hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağrı’ya damperli kamyon ile yol süpürme aracı hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla gerçekleşen hibe işleminde araçlar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ait Demirtaş’taki atölyelerden Ağrı’ya uğurlandı.
Büyükşehir Belediyesi’nden kardeş Ağrı Belediyesi’ne araç desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kanalıyla temin edilen yol süpürme aracı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinden çıkartılan damperli yük kamyonu, Başkan Alinur Aktaş’ın talimatıyla Ağrı’ya hibe edildi. Türk bayrağı ve Büyükşehir flamalarıyla süslenen araçlar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü yerleşkesinden yola çıkartıldı.
Bursa’dan Ağrı’ya araç desteğine ilişkin karar, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. Maddesi kapsamında alındı. Büyükşehir belediyeleri, ilgili yasa çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik hibe işleminde bulunabiliyor.

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