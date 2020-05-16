YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 16.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 00.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bilecik’in Bursa’ya açılan kapısı olan Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri denetimleri arttırdı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bursa’ya ulaşımı sağlanan Ahı Dağı’nda jandarma ekipleri denetimleri 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından arıtırken, Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi.

Türkiye’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 00.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bilecik’in Bursa’ya açılan kapısı olan Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri denetimleri arttırdı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bursa’ya ulaşımı sağlanan Ahı Dağı’nda jandarma ekipleri denetimleri 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından arıtırken, Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi. Ahı Dağı’nda bekleyen ekipleri, tüm araçlara uygulama yaptı. İlçeye izinsiz girmek araçlar ilçeye alınmazken, izin belgeleri olan araçlardaki şahıslarda ateşleri ölçülerek ilçeye alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Almalı, orucunu nöbet tutan polislerle açtı

Kaymakam Almalı, orucunu nöbet tutan polislerle açtı

Aydın'da 93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

Aydın'da 93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

Haşereyle mücadele sürüyor

Haşereyle mücadele sürüyor

Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Belediye Başkanı Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar ile çalışma alanlarını inceledi

Belediye Başkanı Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar ile çalışma alanlarını inceledi

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 1 yaralı

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:01
İkindi
16:56
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.