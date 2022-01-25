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Bursa'dan mülteci kamplarına 10 tır yardım malzemesi gönderildi

25.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan mülteci kamplarına 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan zorlu kış şartlarında mülteci kamplarında hayatlarını sürdürenlere, 10 tır yardım malzemesi gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 tır kömür, 2 tır gıda ve 2 tır battaniyeden oluşan insani yardım konvoyu, İHH Afet Koordinasyon Merkezi'nden dualarla uğurlandı.

Törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, bir hafta önce İdlib'deki çalışmaları takip etmek için Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bölgede kış mevsiminin getirdiği şartlarla geceleri dayanılmaz bir soğuk olduğunu aktaran Sayılgan, şunları kaydetti:

"Mülteci konumuna düşmüş kardeşlerimiz, geceyi 1-2 kilogram kömür yakıp ısınmaya çalışarak geçiriyor. Zaten çadırların yalıtımı yetersiz kalmış durumda. Özellikle çocuklar hayata tutunmaya çalışıyor. İnsanlar, soğuktan uzuvlarını ya da hayatlarını kaybediyor. Yaşanan bunca insani drama sessiz kalmak mümkün değil. Çalışmalarımız devam edecek ve kış çalışmaları kapsamında, yardım konvoylarımız yollarda olmaya devam edecek. Bursalı tüm hayırseverlerden destek talep ediyoruz."

Sayılgan, "Kış için bütün imkanları seferber ederek, toplam 50 tır yaşam malzemesini bölgeye iletme hedefimiz var. Bursalı hayırseverlerin hayırlarına aracı olmak niyetindeyiz. Savaşın başladığı günden bu yana Bursa'dan toplam 1078 tır yardım malzemesini Suriye'deki mülteci kamplarına ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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