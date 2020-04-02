YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’dan sağlık çalışanlarına 3D yazıcı ile yüz koruma siperi üretildi

Bursa’dan sağlık çalışanlarına 3D yazıcı ile yüz koruma siperi üretildi

BURSA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ve öncülüğünde Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), ülkedeki diğer BİLSEM’lerle birlikte salgınla mücadeleye katkıda bulunmak ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, yüz koruma siperi tıbbi malzemesi üretimi gerçekleştirdi.Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nde bulunan 3-D yazıcı ile 30 adet Yüz Koruma Siperi üretildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ve öncülüğünde Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), ülkedeki diğer BİLSEM’lerle birlikte salgınla mücadeleye katkıda bulunmak ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, yüz koruma siperi tıbbi malzemesi üretimi gerçekleştirdi.
Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nde bulunan 3-D yazıcı ile 30 adet Yüz Koruma Siperi üretildi. Üretilen yüz koruma siperleri bu mücadele sürecinde büyük bir özveri ile çalışan T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerine ücretsiz olarak iletilmek üzere, Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi Halit Ersöz tarafından Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fehime Esra Asutay’a teslim edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, ’’ bu süreçte Millî Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ve bu desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz ’’ dedi.
Yüz koruma siperinin 3-D yazıcıda üretilmesi yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor. Kapasiteyi arttırmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Bursa Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
13:12
İkindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:57

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Aktaroğlu Eczanesi
Osmangazi
Altınova Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Hamitler Macit Eczanesi
Osmangazi
Konak Uğur Eczanesi
Nilufer
Özgür Eczanesi
Osmangazi
Uşun Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Yollardaki Tehlike

Yollardaki Tehlike

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Son maçı oldu

Son maçı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.