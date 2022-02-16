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Bursa'dan Suriye'nin İdlib ve Azez kentlerine 60 tır insani yardım yollandı

16.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Valisi Yakup Canbolat: - "Biz küresel acıma ve kınama çevrelerinin yaptığı gibi laf üretmiyor, tam tersi icraat üretiyor, elimizi ve gönlümüzü mazlum insanlara uzatıyoruz" - İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç: - "Bugün 60 tır, toplamda Bursa'dan bin tır ve İHH ailesi olarak 11 yılda toplamda 25 bin tır yardımda bulunduk. İhtiyaca baktığımızda bu rakamları on binlerle çarpmamız lazım"

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib ve Azez bölgelerine 60 tır yardım malzemesi gönderildi.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldırım Müftülüğü, Yıldırım Muhtarlar Derneği, Bursa'daki sivil toplum kuruluşları ve Bursalı hayırseverlerin ortaklığında toplanan yardımlar, İdlib ve Azez'de bulunan toplama kamplarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mevlana Mahallesi'ndeki BURULAŞ'a ait otobüs parkında düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, kampanyaya katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Suriye'de 2011 yılından bu yana süren yangının faturasını, kadın-çocuk demeden binlerce insanın canıyla ödediğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Ülke olarak küresel ekonomik sıkıntıların bizi de etkilemesine rağmen mazlum ve masumlara yardımlarımızı ve düşene uzanan merhamet elimizi de hiç bir zaman eksik etmedik. Millet olarak eksiklikleriyle birlikte Ensar olmayı başarabildiğimiz kanaatindeyim. Çünkü biz küresel acıma ve kınama çevrelerinin yaptığı gibi laf üretmiyor, tam tersi icraat üretiyor, elimizi ve gönlümüzü mazlum insanlara uzatıyoruz."

- "25 bin tır yardım yolladık"

İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç ise, "Bugün 60 tır, toplamda Bursa'dan bin tır ve İHH ailesi olarak 11 yılda toplamda 25 bin tır yardımda bulunduk. İhtiyaca baktığımızda bu rakamları on binlerle çarpmamız lazım. Ancak o zaman ihtiyacı giderebiliriz. Kendi problemlerimiz, sıkıntılarımız var ama unutmamalıyız, bizden çok daha zor durumda olan insan sayısı bizden çok daha fazla." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kışlık giysi ve gıda yardımlarının bulunduğu tırlar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve STK temsilcileri ile hayırseverler katıldı.

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