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Bursalı berberlerden çevreye büyük destek

BURSA HABERLERİ  | 16.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Bursa’da berberler kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayıcılarına zarar vermemesi için geri dönüşüm kampanyası başlattıMustafakemalpaşa Berberler Odası öncülüğünde başlatılan ’atık jiletler çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna’ kampanyası sayesinde hem ilçede farkındalık oluşturmak hem de geri dönüşüm ile çevreci bir destek sağlanması hedefleniyor.Mustafakemalpaşa Berberler Odası Başkanı İsa Oruç, "Hazırlanan geri dönüşüm kutularının ilçede hizmet veren tüm berberlere teslim edildi.

Bursa’da berberler kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayıcılarına zarar vermemesi için geri dönüşüm kampanyası başlattı
Mustafakemalpaşa Berberler Odası öncülüğünde başlatılan ’atık jiletler çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna’ kampanyası sayesinde hem ilçede farkındalık oluşturmak hem de geri dönüşüm ile çevreci bir destek sağlanması hedefleniyor.
Mustafakemalpaşa Berberler Odası Başkanı İsa Oruç, "Hazırlanan geri dönüşüm kutularının ilçede hizmet veren tüm berberlere teslim edildi. Bütün berberler de bu projeye destek veriyor. Çöplerde yiyecek arayan hayvanlar jiletler yüzünden ciddi şekilde yaralanıyor. Bunun dışında özellikle çöplerden kağıt toplayan vatandaşların elleri kesiliyor. Proje sayesinde bu gibi üzücü olaylarla karşılaşmayacağız" dedi.

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