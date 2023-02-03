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Bursalı bestekar Erdinç Çelikkol vefat etti

03.02.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı bestekar ve koro şefi Erdinç Çelikkol, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sanat müziğinde "Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun", "Sana bakıp karardım artık biraz ben dedim", "Bundan sonra" gibi 300'den fazla eserde imzası bulunan Çelikkol, Bursa'daki evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Önceki yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında görev alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosunda şeflik yapan bestekarın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'mızın çok önemli bir değerini kaybettik bugün. Türk musikisinin duayeni, ünlü bestekar Erdinç Çelikkol'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

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