Bursalı çiftçiler Suriye'ye 4 yardım tırı gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Vakfı Bursa şubesi tarafından düzenlenen Öşür Kampanyası kapsamında Bursa'daki köylülerin yardımlarıyla Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere meyve ve un yüklü tırlar yola çıktı.

İHH Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Bursalı çiftçilerin destekleriyle devam ettirilen Öşür Kampanyası kapsamında 50 ton un ve 22 ton meyveden oluşan 4 tır Suriye'ye gönderildi.

Yaşadıkları sel felaketine rağmen Kestel ilçesindeki Dudaklı köyü sakinleri de kampanyaya destek vererek Suriyeli mazlumları unutmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İHH'nın bir hayra öncülük etmesinden çok memnun olduğunu belirterek, kendilerinin de bu tarz organizasyonların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan ise 5 yıldır Öşür Kampanyası'nı sürdürdüklerini aktararak, "Kamplarda hiç meyve yememiş çocukların bulunduğunu biliyor ve her sene böyle bir çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz. Sel felaketi yaşamasına rağmen desteklerini esirgemeyen Dudaklı köyüne ve bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayan Kazıklı ve Serme köylerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.