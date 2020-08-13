YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursalı çiftçiler Suriye'ye 4 yardım tırı gönderdi

Bursalı çiftçiler Suriye'ye 4 yardım tırı gönderdi

BURSA HABERLERİ  | 13.08.2020 19:17 | Son Güncelleme

İHH Bursa şubesi tarafından düzenlenen Öşür Kampanyası kapsamında 50 ton un ve 22 ton meyveden oluşan 4 yardım tırı Suriye'ye gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Vakfı Bursa şubesi tarafından düzenlenen Öşür Kampanyası kapsamında Bursa'daki köylülerin yardımlarıyla Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere meyve ve un yüklü tırlar yola çıktı.

İHH Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Bursalı çiftçilerin destekleriyle devam ettirilen Öşür Kampanyası kapsamında 50 ton un ve 22 ton meyveden oluşan 4 tır Suriye'ye gönderildi.

Yaşadıkları sel felaketine rağmen Kestel ilçesindeki Dudaklı köyü sakinleri de kampanyaya destek vererek Suriyeli mazlumları unutmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İHH'nın bir hayra öncülük etmesinden çok memnun olduğunu belirterek, kendilerinin de bu tarz organizasyonların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan ise 5 yıldır Öşür Kampanyası'nı sürdürdüklerini aktararak, "Kamplarda hiç meyve yememiş çocukların bulunduğunu biliyor ve her sene böyle bir çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz. Sel felaketi yaşamasına rağmen desteklerini esirgemeyen Dudaklı köyüne ve bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayan Kazıklı ve Serme köylerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tırlar, selin hasar verdiği Dudaklı köyü meydanından dualarla Suriye'ye gönderildi.

- 30 bin 500 dönüm tarım arazisi hasar görmüştü

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık Mahallelerinde 21 Haziran'da etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine, Nazime ve Derya Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Gördes’te yeni seraların montajı başladı

Gördes’te yeni seraların montajı başladı

Mardin’de hastalara sanal gökyüzünde kemoterapi tedavisi

Mardin’de hastalara sanal gökyüzünde kemoterapi tedavisi

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.