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Bursalı emekli polis korona virüse yenik düştü

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan emekli polis memuru, korona virüs tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Emeklilik dönemi sonrasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mustafakemalpaşa ve Karacabey şubelerinde şoför olarak çalışmaya başlayan Yüksel Çabuk, korona virüs nedeniyle tedavi altında olduğu Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bursalı emekli polis korona virüse yenik düştü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan emekli polis memuru, korona virüs tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Emeklilik dönemi sonrasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mustafakemalpaşa ve Karacabey şubelerinde şoför olarak çalışmaya başlayan Yüksel Çabuk, korona virüs nedeniyle tedavi altında olduğu Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çabuk’un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Kronik rahatsızlığı da olduğu öğrenilen Yüksel Çabuk’un geçtiğimiz hafta belirtiler göstermesi üzerine Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, durumunun ağırlaşması neticesinde Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği, burada hayatını kaybettiği belirtildi.

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