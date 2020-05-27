Bursalı firmanın ürettiği minibüslerin ABD'ye ihracına başlandı

İsviçre, Hollanda, Belçika ve ABD'de şubeleri bulunan uluslararası bir firma ile iş birliği yaptıklarına değinen Sönmezyuva, "Ürünlerimiz Avrupa'da uzun süredir yollarda boy gösteriyor. Son olarak BTSO'nun UR-GE projesi kapsamında, Las Vegas'ta katıldığımız fuarda daha önce görüştüğümüz bir firmadan 25 adet araç siparişi aldık." açıklamasında bulundu.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen fuara katılan şirket yetkilileri, bu etkinliği fırsata çevirmeyi başardı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen "Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi" kapsamında "LCT Show International Fuarı"na katılan Bursalı firmanın, ABD 'ye minibüs ihracatına başladığı bildirildi.

Sönmezyuva, ABD'ye gitmelerinin, anlaşma imzaladıkları firma için bir güven unsuru oluşturduğunu vurguladı.

Bu ülkede, önceden yaptıkları görüşmeleri sonuçlandırma imkanı bulduklarını belirten Sönmezyuva, "Siparişlerin gelmesinin ardından hemen çalışmaya başladık ancak tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle şimdilik iki araç gönderdik. Araçlar, Gemlik Limanı üzerinden önce Portekiz'e, oradan da ABD'ye ulaştı. Diğer siparişlerin tarihini ise şimdilik ertelemek durumunda kaldık. Salgına rağmen ihracat gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

- UR-GE ile 30 firmadan 60 milyon doları aşkın ihracat

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da otomotiv sektöründe Türkiye'nin lider kenti olan Bursa'nın, karoseri alanında da tecrübeli firmalara sahip olduğuna dikkati çekti.

Koçaslan, şunları kaydetti:

"ABD'deki yurt dışı pazarlama faaliyeti esnasında yapılan görüşmelerin ihracat anlaşmasıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduk. UR-GE kapsamında faaliyet gösteren 30 firmamızın ihracatı, 60 milyon doları aşıyor. Amacımız, bu rakamı çok daha yukarılara taşımak. Bu noktada bir firmamızın ABD'de yapmış olduğu ihracat anlaşmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte gerek ABD pazarı gerekse de diğer tüm pazarlarda firmalarımızın rekabetçiliğini artırmak adına BTSO olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

