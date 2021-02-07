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Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

07.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Bursalı gazeteci-yazar Türkan Genç, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.Gazetecilik mesleğine Olay Gazetesi’nde muhabir olarak başlayan ve daha sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Türkan Genç, en son Yeni Marmara Gazetesi’nde günlük yazılarla okurlarıyla buluşuyordu.Yaklaşık 10 gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Genç’e kanser teşhisi konuldu.

Bursalı gazeteci-yazar Türkan Genç, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gazetecilik mesleğine Olay Gazetesi’nde muhabir olarak başlayan ve daha sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Türkan Genç, en son Yeni Marmara Gazetesi’nde günlük yazılarla okurlarıyla buluşuyordu.
Yaklaşık 10 gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Genç’e kanser teşhisi konuldu. Hemen ameliyata alınan Genç’in ardından Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Yılların deneyimli kaleminden bugün üzücü haber geldi. Gazeteci Türkan Genç, hayata gözlerini yumdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Gazeteciler Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi başta olmak üzere sevenleri de sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı.

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