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Bursalı girişimci geliştirdiği su kaynağı arama cihazının ihracına başladı

26.10.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimci İbrahim Efe: - "100-150 bin dolarlık 'çoklu elektrot' dediğimiz multi sistemli cihazları alamadığımız için üretim aşamasına başladık. 3-4 yıl gibi bir zamanda bunları ürettik" - "Kendimize ait yazılımla ürettiğimiz cihazları şimdiye kadar Azerbaycan, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç ettik" - "Türkiye ve Afrika'da kayıtlı bitmiş yaklaşık 654 sondajımız var. Daha önce bulunan sulardan miktar olarak daha fazla su bulduk"

EMİN İLERİ - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan girişimci İbrahim Efe, 4 yıllık çalışma sonunda yurt dışındaki benzerlerinden daha ucuz maliyetli multi sistemli yerli su arama cihazı üretti.

Efe, 2009 yılında çoklu elektrot yöntemiyle su aramaya imkan sağlayan cihazın yurt dışından yüksek maliyetle getirebileceğini fark etti.

Bunun üzerine kendi cihazını yapmak için kolları sıvayan Efe, jeofizik firması kurarak, yaklaşık 4 yıllık çalışma sonunda çoklu elektrota sahip multi sistemli su kaynağı arama cihazı geliştirdi.

Türk Kızılayı Derneği adına Senegal'de, su kaynağı arayan Efe, Somali ve Etiyopya'nın yanı sıra Türkiye'de de yaklaşık 2 bin 500 köye giderek su tespitinde bulundu.

İbrahim Efe, yerli olarak geliştirdikleri cihazı Azerbaycan, Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç etti.

- "Türkiye ve Afrika'da kayıtlı bitmiş yaklaşık 654 sondajımız var"

Evren Jeofizik Hizmetleri ve Teknolojileri Şirketi'nin sahibi İbrahim Efe, AA muhabirine, geliştirdikleri cihaz sayesinde daha önce sondaj yapılıp az su bulunan veya hiç su bulunmayan yerlerde bol su bulduklarını söyledi.

Su araştırması yaparken kullandıkları cihazların önemine dikkati çeken Efe, şöyle konuştu:

"Bunlar çoklu elektrot cihazlar. 100-150 bin dolarlık 'çoklu elektrot' dediğimiz multi sistemli cihazları alamadığımız için üretim aşamasına başladık. 3-4 yıl gibi bir zamanda bunları ürettik. Türkiye'deki 5-6 üreticiden tek CE sertifikalı firmayız şu an. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Kendimize ait yazılımla ürettiğimiz cihazları şimdiye kadar Azerbaycan, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç ettik. Türkiye'de ise çok sayıda satış yaptık. Su araştırmalarında da bu cihazlarımızı kullanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 köye gidip su araştırması yaptık ama her yerde sondaj yapılmadı tabi. Türkiye ve Afrika'da kayıtlı bitmiş yaklaşık 654 sondajımız var. Daha önce bulunan sulardan miktar olarak daha fazla su bulduk."

Arama çalışmalarında aynı sondaj maliyetiyle 5 ton, 20 ton, 50 ton suyun bulunabileceğini anlatan Efe, şunları kaydetti:

"Bu arazide yapacağınız doğru nokta tespitinizle alakalı. Bu noktada meslektaşlarımdan ön plana çıkıyorum. O yüzden arazide var olan miktarların farklı olan suların en çoğunu buluyorum. Bizi diğer meslektaşlarımızdan ayıran cihaz üretici olmamızın beraberinde, müşterilerimin çoğuna gittiğimizde sondaj yapılmış, suyu çıkmamış ya da az su çıkmış. Biz o kuyuların 80 santimetre, 1-2 metre yakınlarında müthiş sular bulduk. Böyle sayısız müşterimiz var. Müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin sebebi birçok su kaynağı bulmamızla alakalıdır. Boş kuyuların yakınlarında bulduğumuz su kaynakları da var."

Efe, Afrika'da yaptığı çalışmalara da değinerek, "Afrika'ya yaklaşık 5-6 yıldır gidiyorum. Somali, Etiyopya ve Senegal'de su araştırmaları için çalıştık. Oralarda da şu ana kadar bitmiş 8 tane kuyumuz var ve 8'de 8 yaptık. Hepsinde güzel sular bulduk. Senegal'deki yüklenici firma Kızılay için 2 sondaj yapmış ama su bulamamış. Bizi aradılar, 'Oraya gider misiniz' diye. Gittik, iki sondajlı arazinin hemen yanında güzel bir su bulduk. Oradaki yatırımı da hareketli hale getirdik." diye konuştu.

Piyasadaki birçok cihazın su aramalarında manuel çalışıp hesap makinesi ile sonuca gidilirken, cihazlarının kısa sürede otomatik hesaplama yaparak sonuca vardığını aktaran Efe, cihazı yurt dışındaki muadillerine göre neredeyse yarı fiyatına sattıklarını sözlerine ekledi.

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