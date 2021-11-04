Bursalı iş adamları ABD'deki otomotiv fuarında iş birliği fırsatları aradı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi iş adamları, Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen "Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX - 2021) Fuarı"na katıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 60 kişilik heyet, otomotiv yan sanayi sektöründe yeni ürünler, iş çözümleri ve ağ oluşturma fırsatları sunan fuarda, yeni ürünlere, iş çözümlerine ve iş birliği fırsatlarına odaklandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'nin, ihracatçılar için kritik bir hedef pazar konumunda olduğunu belirtti.

Söz konusu pazara ihracat yapmak veya pazar payını artırmak isteyen firmaların etkili stratejiler geliştirmesi gerektiğini ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Bursa iş dünyası olarak, ABD pazarındaki etkinliğimizi artırmak istiyoruz. ABD, 11 milyon adetle dünyanın en büyük motorlu araç üreticileri arasında yer alıyor; aynı zamanda yıllık 17,5 milyon adetlik büyük bir iç pazara da sahip. Ülkenin otomotiv ithalatı, 2020'de 354 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 3 yıldır ülkemizden ABD pazarına yapılan otomotiv endüstrisi ihracatı 1 milyar seviyesinde gerçekleşse de sahip olduğumuz potansiyel ve pazarın büyüklüğüyle bu rakamı çok daha yüksek seviyelere taşıyabiliriz. Ticari hayatın da normalleşmeye başlaması ve yurt dışı iş gezisi organizasyonlarımızla firmalarımızın ABD pazarında çok daha etkin bir konumda yer alacağına inanıyoruz."

BTSO Meclis Üyesi Ömer Eşer de fuarın firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "İmalatçımızın, üreticimizin ufkunun açılması gerekiyor. Bu noktada cesaretlendirilmeleri, yurt dışında başarıya ulaşmaları açısından çok büyük önem taşıyor. İhracatçı firmalar olarak ABD gibi dünyanın en büyük pazarlarında da yerimizi almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara katılan bir otomotiv firmasının dış ticaret sorumlusu Burak Aras, ABD pazarında ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Buraya hem dolaylı hem de doğrudan ihracatımız mevcut. Ancak Las Vegas'ta bugüne kadar hiç ticari birlikteliğimiz yoktu. Yaptığımız anlaşmayla artık ABD'nin batısında da önemli bir ticaret bağlantısı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

