Bursa’lı Sevcan’ın sınav heyecanı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret ettiği doğuştan engelli Sevcan Geçgel de YKS heyecanı yaşadı.

Doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Sevcan Geçgel’i evinde ziyaret ederek moral veren Başkan Dündar, ayrıca genç kızın özel matematik dersi almasını sağlamıştı. Aylardır hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren Sevcan, psikolog olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesindeki İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde sınava giren genç Sevcan’ı sınav merkezine Osmangazi Belediyesi’nin ‘Belediyem Benimle’ ekipleri götürdü. Sınavlara hazırlanması için kendisine her türlü desteği veren Başkan Dündar’a çok teşekkür eden Sevcan, “Sınava çok iyi çalıştım. Özellikle Mustafa Dündar başkanımızın çok büyük desteği oldu. İnşallah, iyi bir sonuç alacağıma inanıyorum” dedi.

Başkan Dündar da, sınav öncesinde heyecanına ortak olduğu Sevcan’a başarılar dileyerek, “Sevcan kızımız, hayallerine ulaşmak için en iyi şekilde hazırlandı. Dualarımız seninle güzel kızım” ifadelerini kullandı.

