YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası’na katılıyor

Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası’na katılıyor

BURSA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:19 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük erkekler classic body 1.71 kategorisine katılan Mustafakemalpaşalı Tuncay Işık, 6.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük erkekler classic body 1.71 kategorisine katılan Mustafakemalpaşalı Tuncay Işık, 6. olarak önemli bir başarıya imza attı.
8 Martta İstanbul’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda büyük erkekler classic body 1.71 kategorisinde yer alan 32 yaşındaki Tuncay Işık binlerce sporcunun katıldığı turnuvada derece aldı. Işık, aldığı bu başarı ile birlikte dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Eylül ayında yapılacak olan bu turnuva için çalışmalarına başlayan Işık, bu sporun gençlere tanıtılması ve Mustafakemalpaşa adının Türkiye’de ve dünyada duyurabilmek için çalışmalarına devam edeceğini aktardı.
İstanbul’da yapılan turnuvada, farklı kategoriler altında yapılan 2000 sporcunun katıldığı belirtildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Aksaray’da itfaiye ekipleri hastane bahçesini dezenfekte etti

Aksaray’da itfaiye ekipleri hastane bahçesini dezenfekte etti

Bursa Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:47

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

11 Eylül Eczanesi
Yildirim
Bağlar Eczanesi
Yildirim
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Dolunay Eczanesi
Nilufer
Geçit Murat Eczanesi
Osmangazi
Korhan Eczanesi
Osmangazi
Nursel Kaya Eczanesi
Osmangazidemirtas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Küçük mucitlerden büyük buluş

Küçük mucitlerden büyük buluş

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Parmak bebek taburcu edildi

Parmak bebek taburcu edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.