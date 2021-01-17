Bursalı tekstil firması geliştirdiği antiviral kumaştan maskeler için ABD'de şirket kuracak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde antiviral kumaşlar üzerine yönlendirilen Ar-Ge ekibinin ürettiği kumaşın Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu, Amerikan akreditasyon merkezleri tarafından da uluslararası akredite laboratuvarlarda test edildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını anlatan Kutlucan, "Testlerden sonra da antiviral maske ve antiviral kumaştan elde edilen ürünler geliştirdik." dedi.

Ebruzen Tekstil firmasının yetkilisi Sadık Kutlucan, AA muhabirine, 2003'te kurulan firmalarının teknik tekstil üzerine çalıştığını, anti-statik kumaşlar, yanmaz kumaşlar ve bu kumaşlardan mamul iş kıyafetleri üretimlerinin olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının virüsidal analiz konusunda yetkilendirdiği test ve analiz merkezlerinde test edilerek, uluslararası EN18184 antiviral etkinliği belgesi verilen kumaş ve bu kumaştan üretilen maskeler, iç piyasada satılmasının yanı sıra ihraç ediliyor.

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da teknik tekstil üzerine çalışan firma, geliştirdiği antiviral özellikli kumaşlar ve bu kumaştan üretilen maskelerin pazarlanması için yurt dışında şirket kurmaya hazırlanıyor.

Kutlucan, şu bilgileri verdi:

"Bu kumaşın üzerinde antiviral özelliği olan bir kimyasal var ve virüs gelip kumaşa konduğu zaman nanoteknolojiyle virüs hareket ettiğinde testere şeklinde o virüsü öldürüyor, virüsün hareket etmesine müsaade etmiyor. Virüs yok edildikten sonra da kumaşın diğer yüzüne herhangi bir şekilde virüs taşınamıyor."

Maskenin seri üretiminin başladığını, yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade eden Kutlucan, ABD'de şirket kurmak için başvuru yaptıklarını, onay alındıktan sonra burada şirketi kuracaklarını dile getirdi.

Kutlucan, maskenin üretildiği bez kumaşın doktor önlükleri, hastane çarşafları gibi alanlarda da kullanıldığını, bu ürün için yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı olduğunu ve görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

- Kumaş 20 kez yıkanabiliyor

Firmanın Ar-Ge müdürü Ömer Tunçel de salgından önce de antiviral kumaşlar üzerine çalıştıklarını, Kovid-19 sürecinde ürün yelpazesini genişlettiklerini belirtti.

Geliştirdikleri maske kumaşının Sağlık Bakanlığının virüs analizi yapma yetkisi verdiği laboratuvarlarda test edildiğini anlatan Tunçel, kumaşın 2 saat içinde virüsleri yok ettiğini söyledi. Tunçel, şunları kaydetti: