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Bursalılar Devlet Hastanesi’ni geri istiyor

BURSA HABERLERİ  | 06.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Marmara bölgesinin en eski kamu hastanesi olan Bursa Memleket (Devlet) Hastanesi’nin en kısa sürede açılmasını talep eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İsmet Karaca, Muradiye’deki hastane binası önünde vatandaşlar eşliğinde basın açıklaması yaptı.Bursa’nın en eski hastanelerinden olan Muradiye Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması için basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Karaca, "Bursa Memleket Hastanesi, Marmara bölgesinin en eski hastanesi.

Marmara bölgesinin en eski kamu hastanesi olan Bursa Memleket (Devlet) Hastanesi’nin en kısa sürede açılmasını talep eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İsmet Karaca, Muradiye’deki hastane binası önünde vatandaşlar eşliğinde basın açıklaması yaptı.
Bursa’nın en eski hastanelerinden olan Muradiye Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması için basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Karaca, "Bursa Memleket Hastanesi, Marmara bölgesinin en eski hastanesi. Şehir merkezinde olduğu için ulaşım çok kolaydı. Eğer Çekirge Devlet Hastanesi de kapatılırsa, 2 yeni hastanenin arası 25 kilometre olduğu için vatandaşlar mağdur olacak. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı alanda bir tane kamu hastanesi yok. Yani şu an Bursa’da sağlık hizmetlerine erişmek çok ciddi şekilde sıkıntılı. Nilüfer’deki Şehir Hastanesi ve Kestel’deki yeni hastane şehrin birçok noktasına çok uzak" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının yanı sıra, yanına gelen vatandaşın derdini dinleyen Karaca, bu sıkıntılı sürecin birlikte aşılacağını söyledi.

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