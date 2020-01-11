Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu

Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Bursa Kent Konseyi’nden neler bekliyorsunuz?’ başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan Bursa Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi’nden neler bekliyorsunuz?’ başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Başkanlık Salonu’ndaki programa, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarının temsilcilerine, muhtarlardan vatandaşlara kadar geniş yelpazede Bursalılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, toplantının serbest kürsü şeklinde olacağını söyledi. Katılımcılığı ve istişare kültürünü çok önemsediklerini söyleyen Orhan, “Bugün söz sizlerin. Bizler arkadaşlarımız ile beraber öneri ve görüşleri not alacağız. Her birinize mikrofonlar uzatılacak. Konuşmak isteyenler, Bursa ve Kent Konseyi ile ilgili fikirleri olanlar tek tek konuşacak. Sizlerin görüşleri bizlerin yol haritasını belirleyecek. Çünkü bu salonda olan herkes Bursa’nın tüm kesimlerini temsil ediliyor” dedi. Bursa’da yaşamanın ayrı bir güzellik, ayrı bir şeref ve ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Orhan, Bursa’yı çok sevdiğini, Bursa’ya aşık olduğunu ve hazirunun da Bursa’yı çok sevdiğine inandığını ifade etti.Çocukluğunda Bursa’da herkesin birbirine selam verdiğini dile getiren Orhan, “Kimisi ‘Merhaba’, kimisi ‘Günaydın’ kimisi ‘Selamın aleyküm’ derdi. Biz bu değeri tekrar kazanmak istiyoruz. Selamlaşmak medeniyetin birinci adımıdır. Herkes birbirine selam versin. Birinci arzum bu kültürün tekrar yaygınlaşması için çalışmalıyız. İnsanlar birbirinden kaçmasın birbirine yakınlaşsın. Geçmişimizde olan ama bugünlerde yitirmeye başladığımız bir değerden bahsetmek istiyorum. Bursa ahlaklı bir şehirdir. Ticari ahlak var, aile hayatında ahlak var, sosyal yaşantıda ahlak var. Eskiden söz senetti. İnsanlar birbirine söz verdi mi ticarette bu yerine getiriliyordu. Sosyal hayatta bu yerine getiriliyordu. Ama günümüzde maalesef çok azaldı diyebiliriz. İkinci arzum ise ne olur bu ahlak meselesini de göz önüne alalım. Eskiden komşuluk ilişkileri de çok farklıydı. Herkes birbirinin kapısının önünü temizlerdi. Eskiden kaçak inşaat nedir bilmiyorduk ama bugün Bursa’nın yüzde 70’i kaçak. Komşuluk ilişkileri sıkıntılı. Kültürel kodlarımıza geri dönmemiz için ne yapabiliriz! Bunları konuşmalıyız” şeklinde konuştu.

Bursa’da yaşayan birçok insanın farklı coğrafyalardan geldiğini anlatan Orhan sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı; “Evet herkes bir bölgeden geldi. Doğdu ve Bursa’da doyuyor. Elbette doğduğu yer var o olacak ama doyduğu yere de sahip çıkma mecburiyeti var. Bursa’nın bugünü var. Yarını da var. Yarınları unutmadan kentimize sahip çıkmalıyız. Sevginin hakim olduğu, saygının hakim olduğu, kardeşliğin, yardımlaşmanın, hoşgörünün hakim olduğu, kimsenin kimseye zarar vermediği bir Bursa olsun istiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Başkan Alinur Aktaş’ın selamlarını ileterek sözlerine başladı. Yıldız, “Katılımcılığın böylesine ön plana çıktığı bir toplantıyı organize ettiği için Bursa Kent Konseyi başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün Bursa ile ilgili dertlenen ve buraya gelen tüm gönüldaşlarımıza da teşekkür ediyorum. El birliği ile kentimize sahip çıkacağız, sorunların çözümüne katkı sağlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara tek tek söz verildi. Divan Başkanlığı’nı Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, divan üyeliklerini Murat Başlar ve Yasemin Tatlı’nın yürüttüğü bölümde, katılımcılar Bursalılara söz hakkı veren Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

