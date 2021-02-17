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Bursa'nın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

17.02.2021 20:15 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerindeki bazı okullar ile Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün uzatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı oluşabilecek riskler nedeniyle yarın Yenişehir ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada İnegöl ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile İznik'teki Sansarak, Mahmudiye, Tacir, Candarlı ve Müşkile mahallelerindeki okullarda da yarın yüz yüze eğitimin olmayacağı duyuruldu.

Eğitimlerin uzaktan devam edeceği bildirildi.

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