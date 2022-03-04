Bursa'nın "basketçi kızları" Avrupa'nın kapısını aralamak istiyor

SERGEN SEZGİN - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yıllar sonra ilk sezonunu geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, başarılı sonuçlarla zirve yolunda ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15 sezon aranın ardından yeniden "merhaba" dediği Süper Lig'e kısa sürede adapte oldu.

Şu ana kadar çıktığı 18 maçın 11'inde galibiyete uzanan Bursa temsilcisi, 29 puanla play-off hattında 6. sırada yer alıyor.

Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Safiport'u 7. hafta mücadelesinde mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibinin 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler bu sezon 2 yenilgisinden birini bu maçta aldı.

- Hedef play-off ve Avrupa kupaları

Başantrenör Aydın Uğuz, AA muhabirine, takımın karakterli ve çalışkan oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Lige başlarken ilk hedeflerinin bir alt kümeye düşmemek olduğunu belirten Uğuz, iyi sonuçlarla play-off hattına kadar yükseldiklerini dile getirdi.

Burada kalmayı garantilemek için çalıştıklarını anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Son oynadığımız Beşiktaş maçında, önemli bir skorer oyuncumuz Cuic sakatlandı ve sezonu kapattı. Bu bizi etkileyebilir ama biz bir takımsak, çıkıp oynayacağız. Bunu oyuncularıma da söyledim. Türkiye'de 3 Türk ile sahada uzun süre oynayan tek takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim üstümüzde yer alan 4-5 takımın bütçesi en az 2 katımızdan fazla. Play-off ve Avrupa kupalarına gidebilmek, mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak hedefimiz. Anormal bir bütçeyi bir senede harcayabilirdik ama bu bütçeyi 4-5 seneye yaymak daha mantıklı. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz."

- Kaptanların arkadaşlarına güveni tam

Takım kaptanlarından Ferda Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Alinur Aktaş'a sağlanan olanaklar için teşekkür etti.

Kadronun genç ve tecrübeli oyunculardan oluştuğunu kaydeden Ferda, hedefledikleri yerlerde olduklarını dile getirdi.

Üst sıraları kovalayacaklarını vurgulayan Ferda, "Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Biz iyi durumdayız ve bu şekilde devam ederek maç kazanacağız. Play-off etabında en iyi şekilde Bursa'yı temsil edeceğiz. Hedefimiz en üst nokta, finale kadar gitmek. Terimizin son damlasına, sahada son düdük çalana kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın diğer kaptanı Gizem Mürüvet Uca da ligdeki ilk sezonları olmasına rağmen beklentilerin üstüne çıktıklarını belirtti.

Ligde kalma hedefiyle sezona başladıklarını anlatan Gizem Mürüvet, "Şu an play-off etabına iyi yerlerden girmeye çalışıyoruz. Asıl hedefimiz ligde kalıcı olmak. İyi bir süreçteyiz. Kazanmamız gereken bazı maçları belki kaybettik ama kaybetmemiz beklenen maçları kazandığımız için de mutluyuz. Süreç iyi gidiyor ve böyle devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

