Bursa'nın dağ ilçelerinde geleneksel yöntemlerle dokunan kumaşlar rağbet görüyor

Söz konusu kırsal mahallelerde kullanılmayan okulların tadilatını yapıp iç düzenini sağladıktan sonra kumaş atölyesine dönüştürdüklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Buralardaki kadınlar, daha önce dokumayı biliyorlardı ancak 30 yıl ara vermişlerdi. Teyzelerimize projeyi anlattığımızda heyecanlandılar. Bu nostaljinin yeniden geri gelmesi ve kaybolmuş bir meslekten yeniden ekmek parası çıkartmaları, onları heyecanlandırdı. Bu teyzeler, nineler, bizi kırmadılar ve tezgahların başına oturdular. Yanlarına da genç kızları oturttuk, başlarına da Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarından (BUSMEK) sertifikalı hocaları sorumlu olarak koyduk. Bu teyzelerimiz, ninelerimiz iki sene içinde gençlere ne biliyorsa aktardı."

- Dokumalar yurt dışına da gönderiliyor

Ünal, kadınların üretim ve tasarım merkezinden gönderilen iplerle "bez ayağı" denilen iki çerçeveli tezgahlarda çalıştığını dile getirdi.

Şu anda iki çerçeveli bez ayağında yapabilecekleri en üst kalitede ürünleri çıkarttıklarını vurgulayan Ünal, "Şallar, peştamallar, Osmanlı döneminde kullanılan hamam havluları, takımlar, yüz ve vücut keseleri imal ediyoruz. Bugün kadınların yaptıkları ürünler, o kadar güzel, o kadar muhteşem oldu ki yurt dışına da gönderiyoruz. ABD'de, Kanada'da müşterilerimiz var." ifadelerini kullandı.