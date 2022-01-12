YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'nın değerleri Sırbistan'daki tanıtım günleri etkinliğinde vitrine çıktı

Bursa'nın değerleri Sırbistan'daki tanıtım günleri etkinliğinde vitrine çıktı

12.01.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın değerleri Sırbistan'daki tanıtım günleri etkinliğinde vitrine çıktı

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tüm değerleriyle tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın uluslararası arenada ön plana çıkartılması yönündeki çalışmalara devam ediliyor.

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla bugüne kadar çok sayıda uluslararası tanıtım etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin son durağı Belgrad oldu.

Belgrad'da düzenlenen Bursa Tanıtım Günü etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursalı turizm profesyonelleri katıldı.

- "Bursa çok özellikli bir şehir"

Belgrad Crown Plaza Oteli Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bursa fotoğrafları, çini ve Bursa ipeği sergileri ile geleneksel yöntemle kozadan ipek ipliği elde etme uygulaması katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bursa'nın tüm yönleriyle tanıtıldığı Bursa Tanıtım Günü etkinliği açılış töreninde konuşan Aktaş, "Gastronomiden tarihi ve kültürel mirasa ve doğal zenginliklere kadar pek çok değere sahibiz. Geçtiğimiz ay Sırbistan'dan 60 öğrenciyi Bursa'da ağırladık. Burada turizm profesyonellerimiz de var. İnşallah yapılan ikili görüşmelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Türkiye'de Anadolu'yu, Türk İslam kültürünü en iyi anlatan şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini aktardı.

Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic ise daha önce Bursa'yı görme imkanı bulduğunu ve çok beğendiğini kaydetti.

Bursa Tanıtım Günü etkinliği kapsamında Bursalı turizm profesyonelleri, Sırp turizmcilerle ikili görüşmeler yaparak iki şehir arasındaki turizm fırsatlarını değerlendirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla dolduSezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:17
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:30
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.