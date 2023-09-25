YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’nın ekonomisine 158 milyon liralık katkı

Bursa’nın ekonomisine 158 milyon liralık katkı

25.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin dekar arazinin sulanacağını aynı zamanda Karacabey ve çevresinin içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını belirterek, "Bu yatırım milli ekonomiye 158 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

Bursa’nın ekonomisine 158 milyon liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir suyönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor

EKONOMİYE 158 MİLYON LİRALIK KATKI

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 158 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazinin sulanacağını, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının da karşılandığını dile getirdi
Gölecik Barajı’ndan çalışmaların devam ettiği, gövde dolgusunun tamamlandığı kaydedildi.

Bursa’nın ekonomisine 158 milyon liralık katkı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildiSinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildi
‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek
Sultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyorSultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
13:01
İkindi
16:24
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Berfin eczanesi
Nilufer
Alper eczanesi
Inegol
Geçit murat eczanesi
Osmangazi
Yalçin eczanesi
Iznik
Çinar eczanesi
Keles
Merkez şifa eczanesi
Mudanya
Cannur eczanesi
Orhaneli
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.