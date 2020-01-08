Bursa'nın ev tekstili ve giyimlik kumaştaki kilogram başına ihracatı 10 doları aştı

CEM ŞAN - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin tekstil sektöründe kilogram başına ihracat değerinin 4 dolar civarında olduğunu belirterek, "Bizim ise UTİB olarak kilogram başına ihracatımız 8 doların üzerinde. Bursa özelinde, üyelerimizin kilogram başına yaptığı ihracat ev tekstilinde 10,5, giyimlik kumaşlarda ise 12,5 dolara kadar çıktı. Bu gerçekten çok önemli bir başarı." dedi.

Pınar Taşdelen Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye tekstil sektörünün tarihçesine bakıldığında karşılaşılan zorlu dönemeçleri, cesur girişimci ruh ve üretim zekası ile hep daha iyisini başararak atlatmayı başardıklarını söyledi.

Türkiye'nin tekstil sektöründe Avrupa'nın en büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Engin, ülkenin bu başarısının altında çok ciddi bir sektörün ve yatırımın bulunduğunu, sektörün trendleri belirleyen konuma geldiğini aktardı.

Engin, Türkiye'nin kilogram başına ihracatının 1,2 dolar civarında olduğuna işaret ederek, "Tekstil sektöründe bu rakam 4 dolar civarında. Bizim ise UTİB olarak kilogram başına ihracatımız 8 doların üzerinde. Bursa özelinde, üyelerimizin kilogram başına yaptığı ihracatta ev tekstilinde 10,5, giyimlik kumaşlarda ise 12,5 dolara kadar çıktı. Bu gerçekten çok önemli bir başarı." ifadelerini kullandı.