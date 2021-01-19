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Bursa’nın ilk atık merkezi, yıllık 2 bin ton atığı geri kazandırdı

19.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan ve Bursa ilçeleri arasında ilk olma özelliği taşıyan birinci sınıf atık getirme merkezi, yıllık 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırarak bir rekora imza attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında onay alan Bursa ilçeleri arasındaki ilk atık getirme merkezi, Mustafakemalpaşa’da, büyük geri dönüşüm seferberliğini sürdürüyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan ve Bursa ilçeleri arasında ilk olma özelliği taşıyan birinci sınıf atık getirme merkezi, yıllık 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırarak bir rekora imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında onay alan Bursa ilçeleri arasındaki ilk atık getirme merkezi, Mustafakemalpaşa’da, büyük geri dönüşüm seferberliğini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlayan birinci sınıf atık getirme merkezi 2 yılı geride bırakırken 4 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.
14 ayrı türde toplanan kâğıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil, akümülatör, flüoresan lamba, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, yağ, lastikler ve evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar lisanslı tesislere sevk edilerek geri dönüştürülüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hem ekonomiye hem de çevreye büyük katkılar sağlayan Sıfır atık projesini önemsediklerini belirterek "Gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir bir çevre bırakmak ve doğal kaynaklarımızı israf etmemek adına atıkları kaynağında toplama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.
’Bursa’da ilk merkez’
Sıfır Atık Projesi’ne 2 yıldır tam destek verdiklerini söyleyen Başkan Kanar, birinci sınıf atık getirme merkezinin Bursa ilçeleri arasında ilk olma özelliği taşıdığına vurgu yaptı. Başkan Mehmet Kanar, "Vatandaşların, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları, Orta mahalledeki merkeze kendileri getirerek teslim edebileceklerini ifade etti.

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