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Bursa’nın ilk kiraz hasadı Almanya yolcusu

BURSA HABERLERİ  | 22.05.2020 18:16 | Son Güncelleme

Yüksek kalitesi ve farklı aromasıyla yurt dışından da büyük ilgi gören Bursa kirazlarının bu seneki ilk ihracat tırı, Almanya’ya ulaşmak üzere yola çıktı.Bursa pek çok tarımsal üründe olduğu gibi kiraz üretiminde de Türkiye’nin ilk sıralarda bulunuyor.

Yüksek kalitesi ve farklı aromasıyla yurt dışından da büyük ilgi gören Bursa kirazlarının bu seneki ilk ihracat tırı, Almanya’ya ulaşmak üzere yola çıktı.
Bursa pek çok tarımsal üründe olduğu gibi kiraz üretiminde de Türkiye’nin ilk sıralarda bulunuyor. Tüm ilçelerinde kiraz yetiştiriciliği yapılan Bursa, 59 bin 880 dekar alanda 60 bin 854 ton üretimle Türkiye 3. sırada yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği korona tedbirleri kapsamında aldığı yüksek önlemlerle paketlenip, titizlikle ihracata hazırlanan kirazları taşıyan ilk tır, bugün Bursa’dan yola çıktı.
İhracatın ilk seferine Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Akif Şenyürek, Alara Tarım Kalite Sistem Yöneticisi Erkan Recep Çarpacı da eşlik etti. İl Müdür Vekili Şenyürek, "Bursa’da son 5 yılda kiraz alanlarında yüzde 15, kiraz üretiminde ise yüzde 100 artış söz konusu. Bursa’dan başta Almanya ve Avrupa ülkelerine ihracat başladı. Bizde, tüm koruyucu önlemler üst düzeyde sağlanmış. Üretim ve ihracat sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamız bizi son derece memnun ediyor. Durmak yok üretime devam" dedi.
Bursa’nın yaş meyve sebze ihracatındaki en değerli ürünlerden olan ve firma bünyesinde yetiştiriciliği yapılan, variyete çeşitliliği sayesinde Mayıs döneminden Ağustos ayına kadar devam eden hasat süreci boyunca ihracat devam edecek.

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