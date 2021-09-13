Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Karagöz" karakterini canlandıran meddah Hüseyin Bağlar’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursamızın tanınan simalarından, Karagöz karakterini canlandırmasıyla sevilen meddah Hüseyin Bağlar’ın kalp krizi sonucu vefatını üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun inşallah, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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