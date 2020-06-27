Bursa’nın Pamukkale’si İnegöl’de doğuyor

İnegöl Belediyesi ve özel bir gazlı içecek firması, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla Pamukkale travertenlerindeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı. Kurşunlu bölgesi Bakmaca mevkiinde İnegöl’ün Pamukkale’si olacak bir çalışma yürütülüyor.

Kurşunlu bölgesinde bulunan kaynak suyu, Bakmaca mevkiinde yeni bir turizm değeri oluşturmak için kullanılmaya başladı. İnegöl Belediyesi ile Freşa firması, adeta İnegöl’ün Pamukkale’si olacak bir çalışmanın ilk adımlarını attı. Kaynak suyunun içerisindeki minerallerden dolayı üzerinde aktığı kayaların rengini beyazlatması ve travertenlerdeki görüntünün oluştuğunun keşfedilmesiyle, kaynak suyu Freşa firması tarafından 1500 metre taşınarak Bakmaca mevkiindeki yamaçta travertenler oluşması için kullanılmaya başlandı.

Başkan Taban 1 haftalık gelişmeyi yerinde inceledi

Bir hafta önce kaynak suyu hattının yapılmasıyla su bu bölgede kayaların üzerinde bırakıldı. 1 haftada ciddi bir beyazlama görülürken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Freşa firması yetkilileriyle bölgede incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün İlçe Başkanımızla, Freşa yetkililerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla Kurşunlu’da Bakmaca mevkiindeyiz. Biliyorsunuz çok güzel bir sıcak su kaynağımız var. Firmamız burada vakti zamanında yaptığı çalışmalarda güzel bir kaynak tespit etti. Bu kaynakla ilgili gerekli çalışmaları da yaptı. İnşallah bununla ilgili gelişmeleri de gerçekleştikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.