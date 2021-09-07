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Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

07.09.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

İlk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan ve bugünkü son halini 1905'te Sultan Abdülhamid zamanında alan Tophane Saat Kulesi, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma gün doğana dek sürecek.

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