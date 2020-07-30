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Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri Güney Kore'de tanıtılıyor

BURSA HABERLERİ  | 30.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri Güney Kore'de tanıtılıyor

Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı tanıtım filmi, Güney Kore'de televizyon kanalında yayınlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli turistlere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tanıtım çalışmalarına yeniden başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve Bursa'nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarının yer aldığı tanıtım filmi, düzenli olarak Güney Kore'nin SKtv kanalında yayınlanmaya başlandı.

Tanıtım filmi, 27 Eylül tarihine kadar yayında kalacak.

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